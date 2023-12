Black Friday da Miglietti Arreda: Un forno Dual Cook incluso nel prezzo con l’acquisto di una cucina

Miglietti Arreda, in occasione del Black Friday di quest’anno, ha realizzato una super promo per tutti i clienti: per ogni acquisto di una cucina, si avrà incluso nel prezzo anche l’amatissimo forno “Dual Cook Flex”, dal valore di oltre 1.400 euro.

Si tratta di un forno multifunzione con doppia porta, ovvero suddiviso in due parti, che permette di preparare contemporaneamente tipologie di cotture differenti. È dotato di 40 diverse funzioni di cottura, di cui 10 automatiche, con comandi touch e manopola monolite. È inoltre dotato di chiusura in sicurezza per i bambini, guida telescopica di livello 1, due lampade interne e di un display mono LCD da 2.25”.

La promozione rimarrà attiva sino al 31 dicembre 2023 ed è disponibile all’interno degli showroom Miglietti di Biella e di Gaglianico.

Per informazioni: www.migliettiarreda.it

Showroom di Biella - Via Ivrea 55 - Tel. 015.403366

Showroom di Gaglianico - Via Cavour, 28 (S.S Trossi) - Tel. 015.543190