“Banksy Jago e TV Boy”, tante novità da venerdì 8 dicembre

A partire dall’8 dicembre sono tre le novità relative alla grande mostra “Banksy Jago e TV Boy” in corso a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Verrà avviata una speciale promozione per l’acquisto del biglietto congiunto della mostra con la nuova edizione di “Selvatica. Arte e natura in festival” in programma da aprile 2024. I due biglietti congiunti costeranno 15 euro invece di 23.

A tutti i visitatori della mostra, fino a esaurimento scorte, verrà donato un volume, scelto tra numerosi titoli disponibili, per scoprire storie, luoghi e tradizioni del Biellese.

L’8 dicembre Coopculture realizzerà uno speciale evento per famiglie e bambini da 6 a 14 anni. Il laboratorio è compreso nel costo del biglietto d’ingresso e riservato alle prime 10 famiglie che si prenoteranno scrivendo a banksybiella@coopculture.it o telefonando allo 011 19560449 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.