Mongrando, addio alla cabina telefonica: si chiude un'epoca (foto dalla pagina Facebook di Mongrando in Comune)

Si chiude una pagina della storia di Mongrando. Questa mattina, poco dopo le 8, è stata rimossa la cabina telefonica di via Roma, posizionata lì da decenni. L'intervento si è concluso abbastanza velocemente, sotto lo sguardo attento (e un po' nostalgico) dei presenti. Con questa operazione, si chiude definitivamente un'epoca.

Quanti, infatti, specialmente tra gli adolescenti, hanno usufruito delle cabine (prima dell'arrivo degli smarthphone), con tanto di card e monetine per chiamare i propri cari nelle gite e nei campeggi estivi o scambiare qualche breve battuta con la fidanzatina di allora.

Per l'occasione, anche il gruppo di Mongrando in Comune gli ha dedicato un breve post sui propri canali social: “Ciao Cabina...te ne vai per sempre...Cabina Telefonica...Mongrando 7 dicembre 2023”.