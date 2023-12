A Gaglianico “Giocattolo Sospeso”: si rinnova il progetto di solidarietà

Natale è sinonimo di pace e solidarietà e mai come quest’anno se ne sente il bisogno, così anche per il 2023 l’Amministrazione di Gaglianico è scesa in campo con “Giocattolo Sospeso”: un progetto rivolto in particolare ai più piccoli che vuole donare un sorriso e una speranza anche alle famiglie meno fortunate.

«L’origine di questa iniziativa va ricercata nell’usanza del “caffè sospeso“ - spiega Alma Memic, Assessore alle Politiche Sociali che è un po’ l’anima di questa iniziativa - Invitiamo tutti i cittadini che avranno piacere di aderire a recarsi presso i negozi Toys Center e Giocheria Biella, che ormai da anni sposano questo progetto, per dare il loro contributo».

Molto soddisfatto anche il Sindaco Paolo Maggia: «La magia del Natale è anche quella che si può vedere riflessa nello stupore e nella gioia dei nostri bambini. Poter dare una mano alle famiglie in difficoltà riempie il cuore e ci fa sentire migliori. Un grande ringraziamento va agli esercizi commerciali che continuano a dare il loro sostegno e a tutti i cittadini che rispondono sempre con grande partecipazione alle nostre chiamate e che ci aiutano a fare di Gaglianico il Paese del Buon Vivere!».