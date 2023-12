A Donato è tutto pronto per la Festa Annuale degli Alpini (foto di repertorio)

È tutto pronto a Donato per la Festa Annuale degli Alpini. L'evento avrà inizio domani, alle 9.30, con la cerimonia dell'alzabandiera e gli onori al monumento ai Caduti. Seguirà la sfilata con la partecipazione della Filarmonica Donatese. Alle 10.30 Santa Messa con il coro parrocchiale; al termine aperitivo finale in sede e pranzo in compagnia.