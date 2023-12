Open Day dell'Istituto comprensivo di Vigliano: tutte le date

Scuola dell’infanzia Vigliano Biellese - Riunione informativa: lunedì 11 dicembre dalle 18:00 alle 19:00 in via Largo Stazione 2, Vigliano Biellese,

A partire dal mese di dicembre, sarà possibile per le famiglie e i futuri alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’istituto comprensivo di Vigliano Biellese scoprire l’offerta formativa dell'Istituto comprensivo di Vigliano Biellese e conoscere i plessi, prendendo parte ad attività e laboratori.

- Visita alla scuola e attività per i bambini: sabato 13 gennaio dalle 9:30 alle 12:30, in via Largo Stazione 2, Vigliano Biellese;