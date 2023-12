Woolscape, Il Paesaggio della lana nel Biellese: una visione strategica. Incontro a Cittadellarte

Il 15 dicembre, nei locali di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto si svolgerà il convegno di chiusura del progetto Woolscape, realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e nato dalla volontà di mettere “in luce” il rapporto virtuoso tra attività produttiva tessile e patrimonio culturale e paesaggistico.

Al centro del progetto c’è dunque un interrogarsi: esiste un paesaggio della lana nel Biellese? Quali sono i suoi tratti distintivi? Quale ruolo può avere questa narrazione del paesaggio nella promozione del sistema territoriale biellese? Nel periodo primaverile ed estivo, attraverso un ricco calendario di eventi, i quattro partner di progetto - DOCBI, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fatti ad Arte, Viaggi e Miraggi - hanno evidenziato il risultato del lungo percorso di antropizzazione del territorio, influenzato da due elementi generatori: l’acqua e la lana.

Partendo dal percorso naturale della “Strada della Lana “, itinerario di archeologia industriale tra Biellese e Valsesia, il progetto ha raccontato, attraverso il connubio tra innovazione e tradizione, i tratti distintivi del territorio: il patrimonio architettonico industriale, le risorse culturali e naturalistiche, il sistema produttivo, le eccellenze artigianali, contribuendo a valorizzare anche da un punto di vista turistico il potenziale culturale e creativo di questi luoghi. Questa attività densa e variegata di animazione culturale e territoriale è stata generatrice di un movimento di persone che si sono avvicinate alla nostra storia per la prima volta, con curiosità e sorpresa. Il convegno sarà l’occasione per confrontarsi sugli esiti del progetto, sul potenziale attrattivo del territorio e sullo sviluppo del Biellese con la finalità di condividere una visione strategia del paesaggio della lana e dei suoi futuri sviluppi.

Il progetto Woolscape è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Questo il programma del prossimo 15 dicembre: ore 9 saluti istituzionali; Ore 9.30 incontro con Paola Borrione Fondazione Santagata, Paolo Furia Università di Torino, Gabriele Bosi, Assessore ai servizi per i cittadini, patrimonio e turismo Prato: Modera Marcello Vaudano; ore 10,45 incontro con Andrea Rolando Politecnico di Milano, Maria Agostina Lavagnino Regione Lombardia, Cinzia Sasso Apriti Moda, Giusy Bettoni C.L.A.S.S., Laura Renna Artista: Modera Patrizia Maggia; Ore 12,30 Presentazione “Suono Parei” di Ginevra Naldini e Marco Isaias Bertoglio e Museo del Tessile con Andrea Redaelli - Project Manager; Ore 12,45 Dibattito e conclusioni finali.