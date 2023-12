Una Piazza per Nino Cerruti: la proposta accoglie l’assenso dei biellesi.

C’è voglia di riscoprire origini e tradizioni e di valorizzare marchi e personaggi che hanno fatto la storia della moda e indirettamente di Biella. Non si spiega altrimenti il successo di un’iniziativa partita dalla nostra testata e che ha posto l’accento sull’intitolazione toponomastica di un personaggio che non solo ha attraversato da imperatore il mondo della moda e del cinema, ma che ha saputo anche valorizzare le sue origini biellesi, pensate al piano del colore su alcuni edifici o la passeggiata dietro il vecchio ospedale realizzato nei primi anni di questo secolo. Celebrare e ricordare il passato mettendo in rilievo gli uomini che hanno dato notorietà al nostro territorio è da sempre un mantra ideale di quelle popolazioni che sanno riconoscere il ruolo dei propri progenitori. E se vogliamo è anche la filosofia che è stata alla base del Museo del Territorio, come mi ha sempre spiegato l’architetto Mauro Vercelotti, uno dei padri putativi del Museo biellese. Biella non è solo lana e tessile ma è anche patria di tutti quegli uomini che hanno saputo dare lustro a quello che facevano da Sebastiano Ferrero in poi. Iscrivere in questo pantheon una personalità come Nino Cerruti, dedicandogli una via, beh come dicono i giovani d’oggi, sarebbe tanta roba.

Di seguito le risposte di alcuni lettori

“Purtroppo questi tempi frenetici e ansiogeni ci fanno dimenticare l'importanza di ricordare i grandi uomini che hanno dato lustro al nostro meraviglioso territorio - risponde Andrea Gamalero - Non solo appoggio con entusiasmo l'intervento proposto, di intitolare una piazza al grande maestro della sartoria nazionale, ma vorrei suggerire altri tre illustri nomi che la nostra amministrazione, evidentemente distratta da mille impegni, continua a dimenticare… essi sono oltre al maestro Cerruti, il grande studioso delle tradizioni religiose medievali Tavo Burat, un nome conosciuto in tutto il mondo come Ermenegildo Zegna e pure Giorgio Aiazzone... come dimenticare questi personaggi? Chissà che la classe politica nostrana che decide la toponomastica si dia da fare? Lo spero vivamente”.

Sono in molte le proposte: “Lanciare una campagna di sensibilizzazione che possa smuovere una consapevolezza storica sul luogo che viviamo, ricordandoci che eccellenze di fama internazionale, hanno contribuito, in grande, al futuro della nostra città”.

E ancora: “Sono caldamente d’accordo - sostiene Lucia Avandero - È doveroso non dimenticare e rendere merito a colui che ha saputo portare Biella nel mondo, ricordando concittadini e territorio. Occorre ricordarlo soprattutto ai più giovani, per ricordargli che vantiamo eminenze nella storia del tessile e della moda mondiale, quella elegante e raffinata. Pertanto mi auguro che l’amministrazione comunale sia sensibile e concretizzi un progetto in merito”.