The Place: Parafarmacia Beltrami si prepara al Natale con tante idee regalo per il benessere e la cura della persona e degli amici a 4 zampe

All’interno della cornice del centro The Place - in cui sono presenti boutique, il caffè e la clinica Casa della Salute – da inizio anno ha inaugurato Parafarmacia Beltrami, una realtà dedita al benessere e alla cura della persona e degli animali a 360°, situata in un ambiente accogliente e spiccatamente ispirato alla natura.

La Parafarmacia offre al pubblico un’ampia gamma di prodotti e di servizi scelti tra i migliori in ambito fitoterapico, ortopedico, dermocosmetico, integrativo e veterinario. Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, dispone di alcune confezioni e idee regalo originali, pensate per donare un gesto di benessere e relax ai propri cari. Il team della Parafarmacia, preparato e sempre pronto a fornire alla clientela aiuti e consigli, è a disposizione dei clienti per poter trovare il regalo perfetto per ogni occasione.

Potrete trovare, infatti, le idee più diversificate: buoni per trattamenti in cabina estetica, come manicure, pedicure, massaggi e trattamenti viso, prodotti per la cura della pelle, make-up, ma anche articoli per la casa, infusi, tisane, oli essenziali e molto altro. Anche i vostri amici a 4 zampe, poi, potranno gioire insieme a voi delle feste: biscotti, snack e premietti appetibili e sani - dell’alimentazione BARF, 2G e Edgar Cooper-, integratori, ciotole colorate e giocattoli di ogni tipo.

Il punto vendita è aperto lunedì (12:30-19), dal martedì al venerdì (9:30-19) ed il sabato (9:30-18:30).

Parafarmacia Beltrami si trova presso il centro The Place di Via Cesare Battisti 99, a Sandigliano (BI).

Per informazioni: Tel. 351 3704144

Pagina Facebook: Parafarmacia Beltrami

Pagina Instagram: www.instagram.com/parafarmacia_beltrami