Tante idee di Natale alla Farmacia di Sandigliano: Quest’anno regala salute, benessere e bellezza

Le tre parole chiave che caratterizzano i servizi offerti dalla Farmacia di Sandigliano - ovvero salute, benessere e bellezza - riecheggiano anche nel periodo delle feste. Spesso, a causa della velocità della vita quotidiana che viviamo, ci dimentichiamo di quanto sia importante prendersi cura di sé stessi. Le festività natalizie rappresentano, oltre che un momento di convivialità con la famiglia, anche un momento per fermarsi dal caos lavorativo per far riposare corpo e mente.

Recuperare e mantenere al meglio il proprio stato di salute, curare la propria persona con prodotti di qualità e ricercare il benessere attraverso diversi strumenti sono regole importanti per la nostra vita; è per questo che, la Farmacia di Sandigliano, ha selezionato per i propri clienti proprio questa tipologia di prodotti, per poter realizzare un regalo di Natale originale e soprattutto molto utile al benessere dei propri cari.

La Farmacia dispone di servizi innovativi e prodotti dedicati alla cura della persona di diverse marche e formati, tutti di altissima qualità. Confezioni, cofanetti e prodotti sciolti da scegliere sono disponibili nella sede della farmacia, situata a Sandigliano in via A. Gramsci, 50.

Per informazioni: Tel. 015 691050

Mail: farmaciasandigliano@gmail.com

Sito: www.farmaciasandigliano.it

Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato).

Sabato, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.