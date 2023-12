Mosca1916 vince i premi principali alla Fiera del Bue Grasso di Moncalvo 2023

È un bottino pieno quello con cui Mosca1916 torna dalla Fiera del Bue Grasso della Città di Moncalvo, giunta quest’anno alla 385ª edizione. Due esemplari acquistati dall’azienda biellese si sono aggiudicati infatti i principali premi in palio. In primis l’ambitissimo Gran Premio Città di Moncalvo, il 1º Premio assoluto attribuito al miglior esemplare presente in fiera, è stato conferito a Pippo, un magnifico esemplare di 1.250 kg. di peso.

Inoltre, è andato a un capo destinato a Mosca1916 anche il 1º Premio nella categoria “Buoi Grassi di Razza Piemontese”: pesa “solo” 1.210 kg. e si chiama Pulo. Entrambi i capi provengono dall’allevamento boutique di Gian Paolo Guastavigna, situato a Bergamasco (AL) che collabora da lungo tempo con la famiglia Mosca per allevare e selezionare gli esemplari migliori. I premi ottenuti a Moncalvo certificano una volta di più la particolare attenzione che Mosca1916 dedica al Bue Grasso di razza Piemontese, del quale è da decenni tra i più importanti selezionatori in Italia.

Non a caso, da pochi giorni viene offerto ai clienti della storica bottega di Biella un volume originale, “Carne Rossa, Sangue Blu”, che illustra le caratteristiche che rendono questa carne così prelibata e fornisce anche alcuni consigli d’uso con ricette di preparazioni tradizionali alla maniera di Mosca 1916. “La vittoria dei premi alle principali manifestazioni di settore è diventata per noi una piacevole consuetudine - sottolinea Alberto Mosca - ma in realtà questi riconoscimenti non sono affatto scontati. Dietro un esemplare di Bue Grasso c’è un lavoro che dura 4 o 5 anni e non è privo di rischi, né per gli allevatori né per noi acquirenti. Un capo vincente non è soltanto bello esteticamente: è un animale sano, che ha ben vissuto e che diventa carne di prima qualità per i nostri clienti”.

Storicamente destinata alle tavole dei nobili e dell’alta borghesia, perfetta per le Feste natalizie, la carne di Bue Grasso è disponibile esclusivamente nel periodo invernale e fino ad esaurimento. In questi giorni i clienti di Mosca1916 possono trovare nella bottega di via San Filippo a Biella una ricca selezione di prodotti a base di Bue Grasso, dai tagli per il bollito alle costate, dagli hamburger al ragù fino al Bue Cube, originale tagliata confezionata singolarmente e pronta da cuocere.