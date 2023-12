Biellese da vivere, abbiamo tutte le caratteristiche per attrarre un numero importante di visitatori e nuovi residenti

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il nostro territorio ha la caratteristica di essere vicino e lontano da tutto. Ma in un'epoca in cui ci spostiamo 100 km per un aperitivo o andare in un outlet io direi molto più vicino di quanto si crede. In quest'ottica di fruibilità più ampia di un tempo, abbiamo tutte le caratteristiche per attrarre un numero importante di visitatori e persone che scelgono di trasferirsi nel Biellese.

La qualità dei nostri servizi e il costo al m2 degli immobili, anche in virtù dei dati rilevati da Il Sole 24 Ore, rendono competitiva e interessante l'intera provincia. In occasione di eventi sportivi di livello come la Final Four di pallavolo, potremmo accogliere più di 7.000 persone provenienti da tutto il Piemonte e la Lombardia senza dimenticare appuntamenti podistici come il Trail del Monte Casto a cui prendono parte oltre ai 300 runners del nostro territorio anche 500 atleti provenienti da tutto il Nord Ovest.

E ancora: la Baraggia, la Bessa e le nostre montagne anche grazie al contributo di famiglie biellesi (come Piacenza per la Burcina e Zegna per l’Oasi) hanno tutte le carte in regola per guardare avanti con l’entusiasmo che ci ha fatti diventare il faro del mondo tessile. Ieri e ancora oggi ed un‘opportunità per i 12 milioni di potenziali “futuri biellesi” che vivono in Piemonte e nella vicina Lombardia.

Il ritorno di aziende come Coca Cola e la volontà di altri imprenditori che decidono di investire qui da noi sono la miglior conferma di una rinascita degna della nostra identità…non dimentichiamoci che abbiamo l’acqua più leggera d’Europa ed una birra di alta qualità distribuita in tutto il mondo”.