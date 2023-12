Muore a 49 anni Simona Zemignan. Dolore a Piatto

E' mancata a soli 49 anni Simona Zemignan, che lascia nel dolore il marito Emanuele Broggio con la piccola Vittoria, il fratello Gianluca con Rita, Simone e Stefano, i cognati, cugini e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento da parte della famiglia va al reparto di Ematologia dell'ospedale di Novara, in particolare alle dottoresse Lunghi e Greco e a tutto il personale per le amorevoli cure prestate.

Il santo rosario sarà recitato oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 18.15 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Piatto, mentre il funerale a cura della casa funeraria Bonino, sarà celebrato domani giovedì 7 dicembre alle ore 15 nella stessa chiesa.

In attesa delle esequie la cara Simona si trova presso la sala di commiato Bonino in via Quintino della 64 Valdengo con orario 8,30-12 e 14,30 -18.