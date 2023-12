Ancora in trasferta la SPB Ilario Ormezzano Sai, questo sabato c’è Alto Canavese

Sarà Alto Canavese la prossima sfida per la SPB Ilario Ormezzano Sai. Sabato alle 18, al Pala Città di Cuorgnè si terrà la partita valida per la decima giornata di campionato. I biellesi arrivano da una vittoria combattuta a La Spezia e certamente potranno dire la loro contro Alto Canavese.

La Partita

La formazione di Cuorgnè è ormai una delle navigate in Serie B, con diverse presenze ai playoff e dei giocatori dal talento indiscutibile. In questo momento si ritrovano con 15 punti in classifica e 5 gare vinte su 8, un buon record che però non riflette il valore di una squadra composta per vincere. La SPB Ilario Ormezzano Sai arriva da una vittoria e l’entusiasmo potrebbe essere una carta vincente per questa partita, in cui bisognerà avere il coltello tra i denti dall’inizio alla fine.

Il commento di Stefano Vicario

“Ci aspetta un’altra trasferta complicata, forse una delle più difficili della stagione. Stiamo lavorando bene in palestra e ci stiamo sempre più avvicinando al livello a cui vogliamo giocare questo campionato. Sappiamo che ci sono degli step tecnici da fare e durante gli allenamenti stiamo cercando di colmare il divario che indubbiamente c’è tra noi e le altre squadre. Siamo una squadra giovane, che è cresciuta da inizio anno e che crescerà ancora da qui alla fine del campionato. Vogliamo fortemente questa salvezza in Serie B perché dopo aver faticato tanto a conquistarla, non ce la lasceremo sfuggire facilmente dalle mani.”