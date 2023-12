Mondoffice di Castelletto Cervo, cresce la rappresentanza Filcams Cgil

Importante risultato per la Cgil di Biella. Nelle elezioni delle “Rsu” e delle “Rls” all’interno della Mondoffice di Castelletto Cervo, la Filcams Cgil ha infatti aumentato i propri rappresentanti dei lavoratori. Nella Rappresentanza sindacale unitaria è passata da 2 a 3 delegati, mantenendo un rappresentante dei lavoratori nella Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

“Un risultato molto soddisfacente - commenta Stefano Martinotti, responsabile Filcams/Cgil -. Soprattutto in questo momento storico molto delicato, in cui la difesa dei diritti dei lavoratori è particolarmente importante e delicata. A livello nazionale si sta aspettando il rinnovo del contratto nel settore terziario. Proprio per questo è prevista una giornata di sciopero il prossimo 22 dicembre”.