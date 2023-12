Cura del proprio look: gli uomini italiani spendono più delle donne

Fino a qualche lustro fa, quando si parlava di prodotti per la cura del proprio benessere, in particolar modo per quanto riguarda i cosmetici, le aziende volgevano lo sguardo prevalentemente ad un pubblico femminile. Spettava solo alla donna, a quanto pare, dedicarsi alla cura di sé stessa, risultare attraente agli occhi del proprio uomo anche nel caso in cui, quest’ultimo, non era un “adone di bellezza”.

I tempi, fortunatamente, sono cambiati. E la donna è diventata sempre più esigente e, a ragion veduta, desidera al proprio fianco un uomo che abbia cura di sé. Certo, in pochi avrebbero immaginato che entrati nel terzo decennio del nuovo millennio gli uomini diventassero più narcisi delle donne, in taluni casi estremamente maniacali nella cura del proprio look.

I motivi per i quali gli uomini cercano di migliorare il proprio look

Un dato, più d’altri, fa ben comprendere come la galassia maschile sia diventata più scrupolosa nella cura del proprio look rispetto a quella femminile, in particolar modo nel nostro paese: gli uomini del Belpaese spendono più delle donne. Gli italiani, come noto, sono famosi nel mondo per fattori come passionalità e romanticismo, ma che nei tempi moderni restano fini a sé stessi, in molti casi, se non accompagnati da un aspetto gradevole o perlomeno curato.

E sarà forse per questo motivo che l’uomo italiano cura maniacalmente ogni singolo aspetto del proprio look? Secondo alcuni studi, questa costante ricerca del “piacere” agli occhi altrui è dovuta, in primis, ad una forte insicurezza che vivono molti uomini, al cospetto di un universo femminile emancipato e conscio di ciò che realmente vuole. Non bisogna, per quanto ovvio, fare di tutta l’erba un fascio, visto che molti uomini, cura o meno del look, vivono senza alcuna “inquetudine” il rapporto con l’altro sesso.

La cura di sé stessi non di rado prende avvio dal corpo. In Italia, ormai, sono oltre 6 milioni le persone che frequentano attivamente la palestra, meta prediletta per ritemprare il corpo e la mente e scaricare le tossine accumulate durante la vita di tutti i giorni. Ma non solo. Un elevato numero di uomini, infatti, frequenta un corso in palestra per “piacersi”, primo passo propedeutico anche per risultare più attraenti agli occhi altrui.

I prodotti cosmetici maggiormente utilizzati dagli uomini italiani

Per alcuni, il rito della palestra è maniacale, qualcosa che non può mancare nella propria quotidianità ed implica, in molti casi, anche il rigoroso rispetto di un prestabilito regime alimentare. La cura del corpo, però, non è l’unico “vizio” che si concedono gli uomini italiani per migliorare il proprio benessere psico-fisico.

Come scritto, gli ultimi tre lustri sono stati contraddistinti da un fenomeno che, solo alla fine dello scorso millennio, era difficilmente ipotizzabile: l’uomo allenta i cordoni del portafoglio in misura maggiore rispetto alla donna per l’acquisto di prodotti cosmetici.

Si stima, infatti, che il mercato dei cosmetici destinato agli uomini superi i 250 milioni €uro di fatturato annui, superando, seppur di poco, quello del mondo femminile. I prodotti cosmetici destinati agli uomini, oltretutto, sono sempre più specifici in base alle singole esigenze e alla fascia d’età.