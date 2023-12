Banda Verdi in concerto per l'Immacolata nella Chiesa di San Filippo a Biella

Venerdì 8 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Filippo a Biella, la Società Musicale ‘G. Verdi’ terrà il consueto Concerto dell’Immacolata.

L' ingresso è gratuito.

Dirige il Direttore Massimo Folli, presenta: Carlo Serra

Questo il programma, I PARTE: ST. PETERSBURG MARCH Johnnie Vinson VOICES OF THE SKY – Originale Samuel Hazo INFINITE HOPE – Originale Brian Balmages BABA YETU – Sigla musicale Christopher Tin – Arr. Johnnie Vinson; II PARTE: HINDEMBURG in memoriam Lakehurst, 1937– Originale Michael Geisler LA VERGINE DEGLI ANGELI Preghiera dall’Opera “La Forza del Destino” Giuseppe Verdi – Arr. Silvio Caligaris AS THE MOON WHISPERS - Originale Benjamin Yeo THE SPIRIT OF CHRISTMAS – Selezione Arr. Jacob de Haan.