Storie di Piazza presenta la rassegna “Storie Off”: il ritorno dello showman Sandro Torella, FOTO

Un graditissimo ritorno nel Biellese dell’attore romano Sandro Torella, il 10 dicembre, alle ore 17:00, all’Auditorium di Gaglianico, dopo il successo dell’estate 2023. Lo showman apre la stagione STORIE OFF a Gaglianico con il suo nuovo spettacolo Nuovo disordine mentale, che gli permetterà di lavorare con Storie di Piazza in questo fine 2023, in attesa di altre possibilità per il 2024. L’attore sarà in tournée a Torino e Milano e poi a Biella, essendo rimasto colpito dalla bellezza del nostro “sconosciutissimo” territorio e dalle possibilità che il nostro sistema associativo offre: “Una provincia piena di verde e di località storiche e artistiche, con una comunità accogliente che lavora sulla sostenibilità ambientale e sulla ricerca di uno stile di vita più umano”.

Sandro Torella, attore, direttore artistico, showman, che ha fatto della narrazione il suo mestiere torna per raccontare nuove storie. Un’artista che si è distinto nel panorama generale di questi anni per la sua ironia e la sua capacità di raccontare un altro punto di vista, senza perdere quel senso critico, il desiderio di confrontarsi, che è purtroppo attualmente difficile da trovare nella nostra società.

La rassegna indipendente STORIE OFF, a Gaglianico, è dedicata al teatro ed alla musica, inizia il 10 dicembre 2023 e termina a marzo-aprile 2024.

L’idea che muove la direzione artistica costituita da Francesco Logoteta e Manuela Tamietti è quella di dare spazio e voce alla creatività, ospitando e accogliendo professionisti e artisti alla ricerca di un modo di rappresentare spesso non convenzionale, ricercatori nell'ambito del teatro e della musica provenienti da tutta Italia.

La rassegna vedrà alternarsi 6 spettacoli di attori provenienti da Torino e Milano con alcune presenze di attori di Biella, e due fuori programma di Reggio Emilia e Napoli. Un’occasione per scambiarsi, per sperimentare, per aprirsi; per aprire.

Nuovo disordine mentale di Sandro Torella:

Un’asta un microfono un attore.

La stand up comedy all’americana.

Un flusso di coscienza di un attore libero.

Libertà di leggere la realtà e di esprimerla a piacimento senza vincoli senza forme predefinite senza paura di essere incompresi o visti con diffidenza.

Si passa dalla storia personale all’attualità, dalla guerra alla comunicazione, dalla storia alla religione, dal sesso all’eutanasia.

Tutti i frammenti si compongono in un puzzle coloratissimo, coinvolgente, emozionale.

