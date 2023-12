A Biella Piazzo torna Selvatica - Arte e Natura in Festival

La storica cornice di Biella Piazzo si veste a festa per celebrare il decimo anniversario dell’evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

La decima edizione di Selvatica sarà ricca di sorprese e si aprirà all’oriente con una mostra d’eccezione dei famosissimi pittori e incisori giapponesi Hokusai e Hiroshige. In esposizione circa cinquanta incisioni a tema ornitologico.

Tra le altre mostre in programma torna la fotografia con Glanzlichter, il concorso naturalistico più importante della Germania, e per la prima volta al Festival arriva Skua Nature, gruppo leader nel turismo naturalistico sostenibile, che porterà oltre quaranta fotografie scattate durante i workshop che propongono in giro per il mondo. In esposizione anche i lavori di Gianni Lucchesi, vincitore della scorsa edizione del Concorso Be Natural/Be Wild.

Inoltre, come di consueto, lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella accoglierà le opere dei finalisti delle nuove edizioni del Concorso Nazionale di Pittura Be Natural/Be Wild promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Nord Ovest Naturae Photo Contest, organizzato da E20Progetti, WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Associazione Stilelibero.

La veste grafica di questa edizione, realizzata da “Rik”, il famoso illustratore alessandrino Riccardo Guasco, rappresenta l’incontro tra natura e oriente e vuole rendere omaggio al all’arte giapponese. L’illustrazione viene così descritta dall’autore

"Mi ha sempre affascinato il rapporto che c'è tra la natura e l'oriente, dall'arte all'architettura, dall'animazione alla cucina, l'attenzione che mettono nel porsi in relazione con il mondo che li circonda è meticolosa e rispettosa, dettagliata e umile, credo che sia l'osservazione del reale più rigorosa e attenta all'essenza delle cose. Per questo motivo quando ho saputo che il tema di quest'anno era strettamente legato al Giappone e all'arte di Hokusai ho cercato di sintetizzare in un paesaggio immaginario tutta la grazia di questo silenzioso rapporto.”

Dal 6 dicembre sarà già possibile acquistare il biglietto di Selvatica 2024 con un’offerta speciale che garantisce l’ingresso alla mostra Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente, ospitata fino al 1° aprile 2024 a Palazzo Gromo Losa e a Palazzo Ferrero. Il costo dell’offerta è di 15 euro al posto di 23 euro (13+10 per i singoli biglietti delle due mostre): https://www.palazzogromolosa.it/promozione-mostre.

Selvatica - Arte Natura in Festival è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl e ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.