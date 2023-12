Valdilana: cantiere viola le norme sulla sicurezza, multa da 10 mila euro all'impresario, FOTO

6 dicembre 2023, in Valdilana, a conclusione attività ispettiva mirata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri di Biella, congiuntamente ai Carabinieri dell’Arma di Valle Mosso di Valdilana hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile.

Durante la fase ispettiva gli operanti hanno accertato che il responsabile legale della società (datore di lavoro), si era reso responsabile delle violazioni al d.lgs. 81/2008: art. 134 c. 2, poiché il ponteggio esterno ubicato nel cortile della scuola risultava difforme allo schema tipo come da disegno esibito; art. 71 c. 1, in quanto l'attrezzatura (carrucola) messa a disposizione dal datore di lavoro risultava non conforme ai requisiti generali di sicurezza.

Altresì è stata elevata una multa di € 10.319,00 per violazioni amministrative.