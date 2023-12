Trivero: 52enne accusa malore fatale in casa, trovato morto dalla mamma

Una donna in stato di agitazione ha telefonato al 112 dicendo di avere trovato il figlio a casa in stato di incoscienza. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri martedì 5 novembre a Trivero.

Immediatamente sul posto sono arrivati il 118 e i Carabinieri. Purtroppo non sono serviti a nulla i tentativi di rianimare l'uomo, Davide Corradin, da parte dei sanitari, che ne hanno constatato il decesso per cause naturali.

La vittima aveva 52 anni.