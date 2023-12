Cossila San Giovanni: auto contro autocisterna, strada chiusa, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Altro incidente a Biella oggi mercoledì 6 dicembre (leggi Provoca incidente, Pedone investito) questa volta a Cossila San Giovanni.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale che è sul posto e che si occupa anche della viabilità, ma a restare coinvolte sono state un'auto e un autocisterna. Ad avere la peggio è stata l'auto, la cui conducente è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Attenzione alla viabilità perchè la strada è al momento chiusa.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.