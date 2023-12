Colto a rubare in un supermercato, 55enne aggredisce addetto alla sicurezza e i Carabinieri che lo fermano. Arrestato

Ieri 5 dicembre 2023, alle ore 17:30 a Biella, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri Biella, a conclusione degli accertamenti del caso hanno arrestato un 55enne, residente in Valle Cervo, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio. L'uomo, nel primo pomeriggio, si era infatti reso responsabile di rapina impropria, resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Ieri, alle 13:30 circa in un supermercato in via Ivrea, l'uomo era stato colto sul fatto dall'addetto alla vigilanza mentre nascondeva degli utensili da lavoro all’interno della giacca dopo averli asportati dallo scaffale. Vistosi scoperto, nel darsi alla fuga, ha aggredito l'uomo della sicurezza colpendolo con un pugno al volto, facendolo cadere a terra.

Immediatamente sono giunti sul posto i militari del comando procedente che hanno intercettato e bloccato l’individuo in fuga in Strada Sant'Agata. Durante il tentativo di fermarlo, il malfattore ha opposto resistenza fisica ed aggrediva fisicamente uno dei militari, colpendolo con un pugno al volto ed un calcio alla gamba destra, prima di essere ammanettato.

La merce del valore commerciale di Euro 50,00 circa veniva recuperata e restituita all’avente diritto.

L’arrestato, come disposto dal Pubblico Ministero di turno che ha coordinato l’attività investigativa, veniva associato presso la Casa Circondariale di Biella.