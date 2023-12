La Prevenzione dei tumori fa tappa in Questura con il Fondo Edo Tempia

Visite al seno per agenti e funzionarie, l’esame del sangue per tenere sotto controllo la prostata per i loro colleghi maschi: la prevenzione dei tumori è entrata in Questura negli ultimi giorni con lo staff del Fondo Edo Tempia, guidato dal direttore sanitario Adriana Paduos, che ha offerto un servizio al personale della Polizia di servizio a Biella. «Abbiamo raccolto l’invito del questore Claudio Ciccimarra» spiega Paduos «e abbiamo portato negli uffici di via Sant’Eusebio alcune delle prestazioni che forniamo nei nostri ambulatori. Fa parte degli obiettivi del Fondo Edo Tempia parlare di prevenzione e agire di conseguenza anche nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, non a caso, collaboriamo ai programmi di welfare aziendale in numerose imprese del territorio».

Le visite senologiche sono state condotte proprio da Adriana Paduos che non è solo la responsabile sanitaria del Fondo ma anche chirurgo con master in senologia. I test del Psa, la proteina-sentinella di problemi alla prostata, hanno riguardato il personale al di sopra della fascia di età a rischio e sono coincici con Novembre Azzurro, il mese dedicato alla prevenzione e all’informazione sui tumori maschili.