Elementari di Benna, cantiere in dirittura di arrivo, FOTO

Si stanno concludendo in queste settimane i lavori di sostituzione degli ultimi serramenti presso l’edificio della Scuola Primaria a Benna.

“Si tratta del terzo lotto degli interventi di efficientamento energetico di cui è stato oggetto il plesso negli ultimi anni - spiega il sindaco Cristina Sitzia – inoltre nei giorni scorsi sono stati installati gli ultimi due schermi interattivi che hanno preso il posto delle Lim. Nelle prossime settimane arriveranno dei nuovi arredi interni, mentre durante l’estate sono state ritinteggiate le sale mensa. Il prossimo anno, invece, il contributo ministeriale destinato sempre all’efficientamento energetico sarà dedicato alla Scuola dell’Infanzia”.

“Le nostre scuole - continua il primo cittadino - sono due realtà con un’offerta didattica ed educativa all’avanguardia e attenta alle esigenze dei bambini e sapientemente curata da due gruppi di insegnanti veramente speciali e preparate, che ben si collocano in spazi accoglienti e stimolanti per ospitare gli allievi durante il delicato percorso di apprendimento e di crescita”.

Presso la Scuola dell’Infanzia, ospitata in una parte del Castello, l’offerta spazia da laboratori fonologici, logico matematici, di pregrafismo, di pittura, di teatro educativo con una particolare attenzione agli aspetti emotivi, passando per l’avvicinamento alla lingua inglese e francese, l’educazione alimentare, l’educazione stradale ed ambientale. Nell’ultimo anno, grazie ai contributi PON ricevuti dall’Istituto Comprensivo, inoltre è stato acquistato un tavolo luminoso per le attività didattiche. L’ampio giardino offre molte possibilità di attività all’aperto, grazie anche alla realizzazione dell’aula verde avvenuta lo scorso anno. Grazie alla collaborazione con la Bocciofila Bennese, durante la bella stagione vengono organizzate attività motorie all’aperto, inoltre con la consigliera comunale referente del progetto “La salute in cammino” vengono proposte delle uscite a piedi sul territorio comunale. Intensa è la collaborazione con anche le altre realtà del paese come la Biblioteca e le associazioni del paese tra cui il Comitato di Gemellaggio con cui negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni progetti di inclusione sociale. Il Comune garantisce il servizio mensa tutti i giorni e il pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 e il post orario dalle 16.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, l’offerta didattica propone anche nuovi approcci come ad esempio i laboratori di grafomotricità, di robotica educativa, sul metodo di studio, di immagine, realizzati proprio dalle maestre stesse, appositamente formate. Da due anni, grazie alla collaborazione con le associazioni del paese viene realizzato un progetto di motoria multidisciplinare che prevede l’attività di bocce e di tennis, oltre alla motoria libera e agli incontri con gli esperti proposti dall’Istituto Comprensivo. Particolare attenzione è dedicata anche all’approfondimento della lingua inglese, mentre dallo scorso anno ha preso il via il corso di avviamento alla musica. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ogni anno viene svolto un progetto di educazione civica. Anche la Scuola Primaria dispone di ampi spazi esterni, una parte occupata dall’aula verde dove vengono svolte lezioni all’aperto e una parte di cortile con alcuni giochi sull’asfalto realizzati in accordo con le insegnanti anche a scopo didattico.

Anche qui, oltre al servizio mensa tutti i giorni, il Comune garantisce dal lunedì al venerdì, il pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola dalle 16.30 alle 17.30, mentre il mercoledì e il venerdì, giorni in cui le lezioni finiscono anticipatamente, vengono proposti dei laboratori gratuiti per le famiglie che per impegni lavorativi hanno bisogno di accudire i propri figli, garantendo così la copertura sino alle 17.30.

Le due scuole collaborano tra loro con il progetto "continuità" dedicato ad attività comuni di avvicinamento e affiancamento in particolare per i bambini che si apprestano a fare il passaggio da un ciclo di scuola all'altro.

Ogni anno l’Amministrazione Comunale contribuisce economicamente all’ampliamento dell’offerta formativa tramite i vari progetti proposti dall’Istituto Comprensivo e su altri progetti specifici destinati alle due Scuole, elaborati e studiati in collaborazione con le insegnanti, inoltre per tutte le uscite fuori dal territorio comunale e nel circondario viene messo a disposizione gratuitamente lo scuolabus.

Sabato 16 dicembre dalle 10 alle 12 si terrà l'open day delle Scuole di Benna, durante il quale verrà presentata l'offerta educativa didattica, si potranno conoscere le insegnanti e visitare gli spazi e le strutture.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare direttamente le scuole ai seguenti numeri 015.5822005 Scuola dell'Infanzia (Fiduciaria di plesso Maestra Eleonora Zambanini) e 015.5821512 Scuola Primaria (Fiduciaria di plesso Maestra Doris Battistini).