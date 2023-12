Qualità della vita, il Biellese rimane sempre un buon posto in cui vivere: che ne pensate?

“In medio stat virtus”: un detto latino che riprende la frase di Aristotele dall’Etica Nicomachea, il grande libro dell’antichità, su come essere felici e come raggiungerla.

La citazione è d’obbligo e potrebbe essere usata per celebrare il 52° posto di Biella nella classifica della qualità della vita, redatta dal Sole 24 ore, con un recupero di 13 posizioni rispetto all’annata precedente. Senza scomodare i classici si tratta di una verità conclamata: la nostra vituperata (più dagli autoctoni per altro) provincia è un territorio che merita di essere conosciuto e vissuto e gli indicatori che testimoniano gli aspetti positivi sono lì a indicarcelo.

Una realtà dove giustizia e sicurezza, fatto salvo rare eccezioni, sono buone, dove gli affari e il lavoro stanno andando bene e dove la ricchezza e i consumi tengono anche se in leggera regressione. Gli elementi negativi sono l’aspetto demografico e il sistema pensionistico dove le pensioni di vecchiaia sfiorano le trecento unità ogni mille abitanti contro una media nazionale al di sotto dei duecento.

Ma se guardassimo a questa cifra in modo costruttivo e non dipingendola come una enorme RSA potremmo comprendere come il Biellese sia un buon posto dove riposarsi, godere di un territorio alla portata e perché no di mangiare anche bene, non è necessario avere tremila ristoranti stellati. Insomma il solito vecchio adagio l’erba del vicino è sempre la più verde ma ne siamo sicuri?