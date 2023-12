Manutenzione e circolazione stradale, un'interrogazione in Comune a Biella

Via Lamarmora e in via Salvo D'Acquisto traversa di Via Piacenza sono oggetto di un'interrogazione a firma dei consiglieri del Gruppo Misto in Comune a Biella Es Saket Mohamed e Botta Rocco.

"In particolare - si legge nel documento - , in via Lamarmora c’è mancanza di luminosità nelle strisce pedonali soprattutto la sera, a tal punto che i cittadini e i negozianti della zona si lamentano da mesi. Lungo via Salvo D’Acquisto e via Piacenza c'è invece necessità di dossi per rallentare le auto di passaggio durante l’orario scolastico verso Città Studi".