TT Biella: ottimi risultati del settore giovanile.

Mattia Noureldin alla Mediterranean Cup

Mattia Noureldin, del TT Biella, lo scorso fine settimana, ha rappresentato il Piemonte alla manifestazione internazionale del Trofeo Transalpino che da alcuni anni è stato abbinato alla Mediterranean Cup. Quest’anno ad ospitare la competizione è stata la Repubblica di San Marino.

Le gare, riservate a ragazzi e ragazze under 13, hanno visto la partecipazione delle delegazioni di 13 regioni italiane (più Valle d’Aosta, Abruzzo e Marche presenti in formazioni miste) e di 10 rappresentative straniere. La nostra regione era presente con Ginevra Donetti e Mattia Noureldin, seguiti dal tecnico regionale Carmela Castro. Nella gara a squadre i nostri erano inseriti in un girone con Spagna 2 e Inghilterra, i due team che al termine della competizione si sono classificati ai primi due posti, con la formazione spagnola che si impone agli inglesi. Nulla da fare per i piemontesi che perdono tutte le partite disputate sia di singolo che in doppio. Mattia incontra Ryan Goodier (8/8/4) e Sergio Mendez (8/4/6), in doppio, gli inglesi Goodier e Marquis (-6/7/776) e gli spagnoli Mendez e Hasek (9/5/4). Inseriti nel tabellone per le posizioni 17-32, i piemontesi prima superano il Lazio, con la vittoria di Mattia su Bonelli (15/10/3), poi la Puglia, vincendo su Bassi (3/4/7), ed infine, in finale, sconfitti dal Libano con Mattia soccombente ad Ahmad El Hijjawi (-7/9/8/5). Nella gara individuale tre vittorie nel girone sull’emiliano Mapelli (5/4/8), sul friulano Slavec (4/7/-7/9) e sul lettone Korbuts (7/9/9). Subito fuori, superato dal padrone di casa, il più quotato: Bologna (6/11/-6/-7/5). La classifica per team vede, alle spalle di Spagna 2 ed Inghilterra, la Lombardia di Deleraico e la Toscana di Campagna. La gara femminile è dominata dalle straniere, con le spagnole Barreda e Hasek sui gradini più alti; l’unica italiana a far capolino sul podio è la ligure Bertolini. Nel maschile è Deleraico ad imporsi a Campagna, con il solo Mendez tra i premiati.

Grand Prix Giovanile al PalaForum di Biella

Domenica scorsa, nella splendida cornice del PalaForum di Biella, si è disputata la terza prova del Grand Prix Giovanile.

Nel capiente impianto sportivo de “Gli Orsi”, si stanno allestendo le strutture che ospiteranno nei prossimi giorni importanti manifestazioni pongistiche. Questo fine settimana, la prima gara delle Giornate Rosa, riservata al settore femminile. Venerdì 8 gli incontri di quinta e quarta categoria; sabato sarà la volta delle atlete di terza categoria, mentre domenica 10 scenderanno in campo le più forti, di seconda categoria. Nella giornata di sabato si disputerà anche un torneo nazionale maschile riservato ad atleti appartenenti alla categoria 2a e 3a.

In questi giorni di gare nazionali il palazzetto è allestito con 18 aree di gioco. Il “clou” arriverà la settimana successiva, quando, dal 12 al 17 dicembre, si disputerà una prova del WTT Feeder Series, gara internazionale con un montepremi di ventimila euro. Nelle quattro aree di gioco da mt 7 x 14, con nove tavoli di riscaldamento, si giocheranno gare di singolo e doppio femminili e maschili e la gara di doppio misto. Ci saranno schermi per rivedere le azioni più spettacolari e riprese televisive in mondovisione: uno spettacolo, gratuito, da non perdersi. Inserito in questo programma ci sarà spazio anche ad un intervento promozionale: nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 numerosissimi studenti delle scuole primarie cittadine, avranno la possibilità di avvicinarsi al tennistavolo. Un nutrito gruppo di tecnici seguirà i giovani alunni in un percorso di attività propedeutiche a questo sport.

La prova generale di tutta questa kermesse, è stata appunto il Grand Prix che si è giocato domenica. La partecipazione non è stata particolarmente affollata: 112 atleti (87 maschi e 25 femmine) in rappresentanza di 19 società sportive. Sedici del Piemonte, due della Liguria e una della Valle d’Aosta.

Il TT Biella ha schierato 17 iscritti, a seguire Splendor Cossato e Verzuolo con 15 e Aosta con 11.

Con i colori del Tennistavolo Biella sono scesi in campo: Agnese Serafin, Alessio Peretti, Cristina Fazzari, Daniele Milanesi, Emilia Vasylyshyn, Federica Prola, Federico Arno, Gabriele Carisio, Gaia Noureldin, Greta Barriani, Jacopo Siciliano, Jin Wu Hao, Lodovica Motta, Lorenzo La Porta, Luca Rizzo, Shi Chen Yi e Stefano Torrero.

Per quanto riguarda i risultati, dominio delle atlete del TT Biella nell’under 17 con Lodovica Motta sul gradino più alto, seguita da Federica Prola e Gaia Noureldin. Nell’omologa gara maschile, Stefano Torrero termina in terza posizione. Molto bene, nell’under 11 maschile, Lorenzo La Porta, che perde solamente in finale dal figlio d’arte, il genovese Samuele Quaglia. Brava anche l’esordiente Emilia Vasylyshyn, anche lei in piazza d’onore dietro alla verzuolese Elisa Aglì.