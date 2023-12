Tennistavolo, weekend tra alti e bassi per TT Biella

I campionati nazionali e regionali di Tennis Tavolo si stanno avviando alla conclusione del girone di andata. Le 6 formazioni del TT Biella hanno gareggiato tutte nel weekend, con tre sconfitte in B1, C1 e D1, un pareggio in D2 e due vittorie in C2 e D3. Serie B1.

In serie B1 il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, è uscito sconfitto, con il punteggio di 5 a 3, dall’incontro casalingo che l’ha visto opposto alla formazione A del Pieve Emanuele. Dopo le iniziali tre vittorie consecutive in campionato, conseguite dal team, ora sono giunte tre sconfitte. Con il capitano Eugenio Panzera alle prese con una fastidiosa infiammazione al polso destro, i lanieri non riescono andare oltre ad un’onorevole sconfitta. Ottima prestazione di Vincenzo Carmona: sempre concentrato, incollato al tavolo, con il suo rovescio liftato che funziona alla grande, padrone incontrastato del campo, ottiene due punti con estrema sicurezza su Brussolo e Piria; peccato non averlo visto all’opera contro Mascagni. Buona prestazione di Francesco Gamba: entrato in sostituzione di Panzera, se la gioca alla pari, nei primi due set (uno vinto ed uno perso) contro il forte Mascagni, poi cala progressivamente negli ultimi due; bella prestazione anche con Brussolo, contro cui perde al quinto set (6/-9/6/-7/9). Un po’ sottotono la prestazione del n° 1, Simone Cagna: destabilizzato dopo la sconfitta patita per mano di Mascagni nella partita d’esordio (-8/8/10/12), non riesce più ritrovare la giusta serenità, superando Brussolo, ma non Piria (9/-9/-9/3/8). Eugenio Panzera, nell’unica partita disputata contro Piria è raramente entrato nel vivo del match a causa del dolore che ha condizionato sia fisicamente sia mentalmente il bravo atleta. La posizione in classifica della squadra ora non è più tranquilla; con i sei punti in carniere, il team è prossimo alle retrovie con l’ultimo match del girone di andata che lo vede opposto ai leader del girone, il Pieve Emanuele di Spinicchia. Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,10; A4 Verzuolo Tonoli,8; A4 Verzuolo Scotta,8; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,6;Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; Asd Us Villa Romano',6; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,4; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1. Sconfitta anche per il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin nel campionato di C1, impegnato a Moncalieri contro la formazione locale. Cinque a due il risultato finale con i punti conquistati da capitan David Dabbicco su Perri e Marchini. Fermi al palo Fabio Cosseddu, battuto da Marchini e Rolle, Matteo Passaro, superato da Perri e Tommaso Sorrentino da Rolle, il quale chiuderà poi il match con la vittoria su David. Anche qui la classifica vede “boccheggiare” la squadra nelle parti basse. Classifica: Asd Tt Romagnano,12; Tennis Tavolo Torino,12; Tt Ossola 2000 Mokavit,6; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,4; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",4; Tennis Tavolo Gallarate,1; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2. Prosegue invece inarrestabile la marcia della formazione del del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza nel campionato regionale di serie C2. Stefano Erba, Luca Lanza e Alaa Noureldin (in sostituzione del figlio Mattia, impegnato in questi giorni a San Marino a rappresentare il Piemonte al Trofeo Transalpino), impegnati anch’essi a Moncalieri, si sono imposti ai padroni di casa con il punteggio di 5 a 2. I due punti avversari sono arrivati a spese di Noureldin; tutto relativamente facile per Luca Lanza e Stefano Erba che devono però entrambi ricorrere al quinto set per avere la meglio sull’ostico Fedeli. Completavano la formazione di casa Papapietro e Molino. Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,10; Asd Tt Romagnano,8; Asd Tennistavolo Novara Hcm,6; Tennis Tavolo Torino B,4; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,2; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1. In serie D1, il Tt. Biella Tintoria Ferraris ha giocato giovedì sera a Vigliano contro la locale formazione, in lizza, con il San Salvatore, per la vittoria finale del girone. Gli avversari si sono rivelati più forti: 5 a 1 l’esito finale del match con il punto della bandiera conquistato da Lodovica Motta su Mussa al termine di un incontro tirato (-6/2/-4/4/9). Niente da fare per Federica Prola e Stefano Torrero. La squadra ospitante ha schierato, oltre a Mussa, il capitano Panaite ed un Cenedese apparso in grande spolvero. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,10; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,10; Tt. Biella Tintoria Ferraris,4; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3; G.S. G. Regaldi Novara,2; A.S.D. Splendor 1922,1.

Serie D2. Ottimo risultato per il T.T. Biella Pizzeria Giordano, che, nel campionato di D2, impatta con i portacolori dell’Oleggio. Federico Arno, Gianni Massazza e Michele Motta, con un punto a testa, chiudono in parità un match che non li vedeva di certo baciati dal pronostico. Ai due punti, più o meno attesi, su Prandini, si è aggiunto quello pesantissimo di Gianni Massazza, autore di una splendida partita contro Toscani, che, sino a ierlaltro, aveva, in campionato, perso una sola partita. Nulla da fare, invece, contro l’esperto Mazzoni. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,12; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,8; Tt. Biella Pizzeria Giordano,7; Tt Baveno Lago Maggiore,6; Tt Oleggio,6; Asd Tt Romagnano B,3; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,2; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3. Grande prestazione in campionato di D3 per i giovani del T.T. Biella Barbera Auto, che, seguiti da coach Marco Ruffanello, a Settimo Torinese, contro la formazione A della Sisport, si sono superati, andando a vincere con il tennistico punteggio di 6 a 0. Gabriele Carisio, Wu Jin Hao e Luca Rizzo non hanno faticato più di tanto a sconfiggere gli esperti avversari Cerrano, Comar e Tuberosi. Classifica: A.S.D. Splendor 1922,10; Asdtt Ivrea,10; Coumba Freide Tt Aosta,6; Tt. Biella Barbera Auto,5; Asd Polisportiva Fc Vigliano,5; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1.

