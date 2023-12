Sconfitta combattuta per la SPB M-App Hotel in trasferta a Borgofranco

Partita complicata quella affrontata a Borgofranco dai ragazzi della SPB M-App Hotel. Una gara con tanti alti e bassi, che hanno condizionato il risultato insieme al numero di assenze non indifferente.

Dopo un primo set sottotono, i biellesi si riprendono e riescono a dare battaglia su ogni pallone. Già il secondo parziale fa vedere una maggiore attenzione dalla parte bluarancio del campo e la vittoria lo dimostra. Il terzo e il quarto set sono punto a punto e alla fine ogni squadra se ne aggiudica uno, portando la gara al tie break. Al quinto i padroni di casa riescono a dare qualcosa in più, riuscendo a gestire il vantaggio e conquistando la partita.

Il commento di Matteo Berteletti: “Inizialmente abbiamo affrontato la partita senza lo spirito giusto, e l'assenza dei centrali ha influito perdendo il primo set malamente. Nei set successivi ci siamo ripresi e abbiamo disputato una buona prestazione, avendo avuto anche la possibilità di chiudere la partita al terzo set quando eravamo in vantaggio. In ogni caso sono contento sia del carattere della squadra e sia della mia prestazione in attacco dove sto ritrovando una buona percentuale realizzativa dopo un anno che non ricoprivo più questo ruolo. Il punto preso ci consente di rimanere a solo 2 punti dal quarto posto, un obiettivo importante per disputare i play off che ritengo siano alla nostra portata. Dobbiamo tornare in palestra carichi e concentrati per sabato dove abbiamo uno scontro con Gattinara che ci precede di un punto in classifica.”

Borgofranco Volley - SPB M-App Hotel 3-2

Parziali: 25-12; 17-25; 26-24; 23-25; 15-9.

Tabellino: Berteletti 33, Castrovilli 3, Rizzo 0, Rolando 0, Stragiotti 11, Vacca 3, Vicario 4, Volpato. Liberi: Murdaca (L2), Pelosini (L1). NE: Maio.