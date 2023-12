Prima gara di Under 13 per le due SPB Lanificio di Sordevolo

Un weekend molto impegnativo per la SPB Monteleone Trasporti, che si è trovata in trasferta in tante categorie diverse. Finalmente è partito il campionato di Under 13 e così anche i più piccoli della società hanno iniziato il loro percorso.

Campionati Fipav

Una prima giornata di 3 contro 3 per le due Under 13 SPB Lanificio di Sordevolo. La squadra Arancio ha perso 3 a 0 la gara contro Novara ed è riuscita a strappare un set ai forti ragazzi di Romagnano, chiudendo sul 2 a 1. La squadra Blu ha perso, combattendo, entrambe le partite, con il risultato di 2 a 1. I ragazzi sono partiti un po’ contratti, essendo la prima volta in campo insieme, ma si sono già viste delle belle azioni e questo lascia grandi speranze per il futuro. In Under 15 la SPB AM Impianti vince in trasferta contro Novara, allungando la sua striscia di imbattibilità e mantenendo la vetta del girone. In Under 17 la SPB Enercom è stato battuta dai ragazzi di Novi Ligure, che hanno condotto la partita fin dall’inizio e chiuso sul 3 a 0. Situazione simile in Under 19, con la SPB Officina Pozzo impegnata ad Acqui Terme, favorita del girone, che non tradisce le aspettative e si rivela superiore ai bluarancio.

Campionati UISP

Prima vittoria per la SPB Impresa Costruzioni Aiazzone, che tra le mura del Palapajetta sconfigge la formazione di PVL Ciriè per 3 a 1, rimontando dopo la sconfitta del primo parziale. Nel girone B la SPB AM Impianti vince contro il Volley San Paolo, chiudendo la partita dopo aver perso il primo set. In Under 20 la SPB Monteleone Trasporti ha riposato e, nell’altro girone, la SPB Lauretana è stata sconfitta in casa del TVM 21 per 3 a 0.

U13 Fipav Girone B

Volley Novara - SPB Lanificio di Sordevolo Arancio 3-0

Parziali 15-10; 15-12; 15-11.

SPB Lanificio di Sordevolo Arancio - Pavic A 1-2

Parziali: 13-15; 5-15; 15-13.

San Rocco Novara - SPB Lanificio di Sordevolo Blu 2-1

Parziali: 14-15; 15-10; 15-7.

Pallavolo Altiora - SPB Lanificio di Sordevolo Blu 2-1

Parziali: 15-10; 15-11; 14-15.

U15 Fipav

Volley Novara - SPB AM Impianti 0-3

Parziali: 18-25; 15-25; 15-25.

Under 16 UISP Girone A

SPB Impresa Costruzioni Aiazzone - PVL Ciriè 3-1

Parziali: 18-25; 25-17; 25-9; 25-22.

Under 16 UISP Girone B

SPB AM Impianti - Volley San Paolo 3-1

Parziali: 22-25; 25-20; 25-18; 25-18.

U17 Fipav

Novi Pallavolo - SPB Enercom 3-0

Parziali: 25-19; 25-21; 25-15.

U19 Fipav Pallavolo

Acqui Terme - SPB Officina Pozzo 3-0

Parziali: 25-15; 25-21; 25-19.

Under 20 UISP Girone A

La SPB Monteleone Trasporti ha riposato in questa giornata di campionato.

Under 20 UISP Girone B

TVM 21 - SPB Lauretana 3-0

Parziali: 25-22; 25-19; 25-7.