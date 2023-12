Pioggia di medaglie per le RSgirls al Trofeo Peccati

A Capriolo, nel Bresciano, si è disputata nel week end la gara interregionale AICS di ginnastica Ritmica “Trofeo peccati di gola”, due intense giornate di competizioni con la partecipazione di svariate centinaia di atlete.

A tenere alti i colori della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya una dozzina di ginnaste che hanno dominato la scena salendo tutte sul podio. La prima a scendere in campo è stata Ginevra Romanini nella categoria LA1 allieve 1 con gli esercizi alla palla dove si è classificata al primo posto ed al corpo libero dove ha conquistato l’argento. E’ stato poi il turno di Ginevra Lanza, categoria LA2 allieve 2, che ha primeggiato sia nella routine al cerchio che in quella alle clavette. A seguire, ha dato bella prova di se Giorgia Maria Bonifacio che in LA2 junior 2 ha conquistato l’oro alle clavette ed al cerchio.

Nella categoria LB2 allieve 2 ha gareggiato Alice Cola ottenendo il bronzo alla palla ed il quarto posto al nastro. Ginevra Viana, nella categoria LC allieve 2, ha conquistato due ori a palla e nastro, mentre Ginevra Segatto nella stessa categoria, è d’argento alla fune e quarta al cerchio. Sempre nella categoria LC , ma fra le junior2, Ilaria Giabardo è prima alle clavette e terza al nastro.

Nella categoria LD, allieve 2, Martina Brocchi è seconda alla palla e terza al cerchio mentre Iris Marchesi è d’argento al nastro e di bronzo alla palla. Ancora in LD, ma nelle junior 2, Giulia Bocci è d’oro alla palla e terza al cerchio, mentre Nadia Dipalma è seconda al cerchio e terza alla palla. Hanno seguito le ginnaste in gara l’allenatrice Arianna Prete e l’assistente Giada Vitale estremamente sodisfatte per i risultati conseguiti dalle loro atlete.

Prossimo appuntamento per la Rhythmic School, fra pochi giorni, il Torneo internazionale di Zurigo (CH) a cui parteciperanno Giulia Sapino, Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino, ad accompagnarle in terra svizzera la DT Tatiana Shpilevaya.