Pallavolo “Un weekend quasi perfetto”: Team Volley sfiora l’en-plein”, FOTO

Cinque su sei. Il TeamVolley sfiora l’en-plein di vittorie in un weekend praticamente perfetto, dalla prima squadra in Serie B2 nazionale alle ragazze dell’Under13. Unica macchia nelle due giornate, la brutta sconfitta rimediata dal Botalla. Le biancoblù di coach Ivan Turcich non sono riuscite a bissare la vittoria di Rivalta, perdendo 3-1 a Lessona contro San Rocco. A rendere ancor più amara la debacle, il fatto che le novaresi erano alla prima vittoria nel campionato regionale di Serie D.



SERIE D

A parlare è Giulia Allorto: «Non ci voleva, soprattutto dopo lo sblocco. Per di più, giocavamo in casa e avevamo il ‘fattore campo’ dalla nostra parte. Abbastanza bene il terzo set, dove ci siamo un po’ riprese, ma nel quarto siamo crollate, affossandoci ancora di più. In settimana, la squadra si rinforzerà con quattro volti nuovi, di cui una ha già iniziato ad allenarsi con noi. Proveranno a darci una mano, e ne abbiamo bisogno».

SERIE D Girone A – 9a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – Asd San Rocco Volley 1-3 (19-25/25-27/29-27/15-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 4, Venturino 5, Zignone 16, Gariazzo 15, Damo 6, Piletta 2, Sola 8, Paniccia ne, Fantini 5, Boggiani ne, Allorto 1, Vioglio (L1), Guzzo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

UNDER18

Heka Volley Gaglianico – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3 (17-25/17-25/6-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Allorto 1, Gariazzo 8, Piletta 5, Zignone 20, Paniccia 7, Damo 7, Guzzo (L1), Boggiani 2, Lanari 2, Floris, Vioglio. Coach Paolo Salussolia, vice Marco Allorto.



Coach Paolo Salussolia: «Chiudiamo l'andata con 3 punti, che alzano il morale e che ci permettono di rimanere agganciati alla vetta di un girone che si sta dimostrando più equilibrato di ogni aspettativa. Ci sono state alcuni aspetti positivi: abbiamo migliorato il gioco al centro, si è visto qualcosa di meglio nel sistema muro-difesa, abbiamo dimostrato più pazienza. A fasi alterne la battuta: bene nel primo e terzo set, male nel secondo (con 6 errori). Dobbiamo ancora crescere nell'efficienza offensiva, nella precisione in ricostruzione quando si allunga l'azione e in alcune fasi di "lettura" a muro. Dobbiamo insistere, è ancora tutto in gioco e il progressivo recupero di qualche infortunata non può che aiutare il gruppo nella sua crescita».





UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Santhià 3-0 (25-12/25-15/25-11)



Emma Lunari: «Una partita semplice, contro un avversario ancora acerbo. Abbiamo portato a casa tre punti facilmente, ma abbiamo comunque giocato bene. Le abbiamo messe in difficoltà soprattutto in battuta, tenendo alta l'attenzione anche negli altri fondamentali».

UNDER14

ANGELICO TEAMVOLLEY – S2M Volley 3-1 (25-22/22-25/25-19/25-14)

Ilaria Orgiazzi: «Nel primo set abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, mentre nel secondo c'è stato un piccolo calo di concentrazione che ci ha fatto perdere il parziale.

Nonostante questo, non ci siamo arrese e abbiamo vinto gli altri set, portando così a casa una partita importante che è valsa il primo posto momentaneo in classifica. L’obiettivo è mantenere più concentrazione in campo. Forza TeamVolley!».







UNDER13

Asd Bellinzago Volley – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (17-25/16-25/17-25)

Arianna Macchi, il capitano: «La partita è stata abbastanza semplice. All’inizio del primo set abbiamo faticato ad entrare in partita, ma dopo abbiamo preso coraggio e siamo riuscite a vincere 3-0».