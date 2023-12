Calcio, Sperotto è il nuovo allenatore del Città di Cossato

Designato l'erede di Maurizio Braghin, dopo l'annuncio delle sue dimissioni (leggi anche: Calcio, Braghin via da Cossato: la società accetta le dimissioni. Ora si cerca il successore). Si tratta di Nicolò Sperotto, come annunciato dal Città di Cossato.

Questa la nota stampa della società: “L'Asd Città di Cossato comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra, partecipante al campionato di Eccellenza, a Mister Sperotto Nicolò. Ex giocatore professionista con presenze in Serie B ed anni di militanza in Serie C, Sperotto avrà la possibilità di esordire nei Dilettanti già la prossima domenica per l'ultima partita casalinga di campionato, prima della sosta invernale. Questa sera il Tecnico svolgerà la prima seduta di allenamento con la squadra e qualche ragazzo del settore giovanile”.