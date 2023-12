Accademia Perosi presenta “La cerimonia dell’addio” di Roberto Cotroneo.

Che cosa succede in una coppia quando, senza una spiegazione, uno dei due se ne va? Come si colma il vuoto provocato da una perdita improvvisa? Tutto va avanti, certo, ma come sarà la vita di chi resta? Può un libro, raccontando con travolgente dolcezza il dolore provocato dall'assenza, regalare a chi legge una carezza di conforto?

Sono queste alcune delle riflessioni che animano La cerimonia dell'addio di Roberto Cotroneo, in cui la storia della protagonista inizia proprio con un abbandono.

Piazzoperosi next art dove la musica favorisce la cultura delle persone e del pianeta; il luogo in cui, da dieci anni, si parla di musica e attualità con grandi personalità del mondo culturale, politico, economico e scientifico.

Unici nel loro genere, i talkoncerti di piazzoperosi hanno un filo conduttore: la musica.

La musica classica che unisce i discorsi di giornalisti, politici, scrittori, artisti, imprenditori e sportivi.

Attraverso interviste, conferenze e presentazioni di libri, piazzoperosi contribuisce a diffondere temi culturali di ampia portata, inclusi quegli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU che la Fondazione Perosi ha individuato.

Eventi che rappresentano un’occasione di scambio culturale e anche di intrattenimento, offrendo la possibilità di fare rete e creare connessioni tra persone provenienti da diverse realtà.

Thomas Baroni (pianoforte)

Giovanissimo è ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo il 1° premio del 13° Concorso internazionale per giovani musicisti “Luigi Zanuccoli”, di Sogliano sul Rubicone, il 1° premio assoluto e borsa di studio del Progetto giovani pianisti riminesi, anno 2017 , il 1° premio dell’International Music Competition for Youth Dinu Lipatti, San Gemini 2018; il 2° premio 17° Concorso internazionale per giovani musicisti “Luigi Zanuccoli”, di Sogliano sul Rubicone, 2019; il 1° premio del concorso “Humberto Quagliata” della città di San Giovanni Valdarno (AR), sez. “giovani pianisti” cat. B; il 1° premio della categoria A3, sezione pianoforte solista Premio Pesare del Concorso Internazionale di Musica di Pesaro (CIMP) 2022. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento all'Accademia Perosi con il maestro Konstantin Bogino.

Eseguirà brani di Fryderyk Chopin.