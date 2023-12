Un Trionfo di Sapori Vegetali: Chef Davide Leo Incanta Biella con la Cucina Vegana.

Sabato 2 dicembre, Palazzo Boglietti a Biella si è trasformato in un palcoscenico gastronomico, ospitando un evento epico di cucina vegana, che ha fatto brillare le stelle del gusto. Il rinomato Chef Davide Leo, giunto appositamente da Roma, ha deliziato oltre un centinaio di commensali con un menù esclusivamente vegetale.

Tra i piatti magistralmente preparati, il carciofo alla romana ha aperto le danze, seguito dalla famosissima carbonara vegana di Chef Leo, il risotto cacio e pepe con mare croccante, il seitan alla cacciatora e, per concludere in dolcezza, il maritozzo alla panna. Sapori decisi e bilanciati hanno conquistato gli ospiti, richiamando la tradizione culinaria senza coinvolgere gli animali. Secondo lo chef, il futuro della cucina risiede nella maestria vegetale.

Non solo una festa per il palato, ma anche un passo avanti verso una cucina più sostenibile.

Questo evento straordinario è parte di una più ampia iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla Dott.sa Chiara Gotardo, Dietista fondatrice del progetto BIVEG,ed in parte finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L'iniziativa culminerà il 14 aprile con la seconda fiera vegana. Prima di questo grande appuntamento, sono previste altre cene, ritiri e formazioni per gli studenti delle superiori e per i futuri cuochi del biellese, mirate a diffondere la consapevolezza su temi alimentari cruciali. Un viaggio emozionante nella gastronomia vegana, che non solo delizia il palato ma apre anche la strada a un futuro culinario più sostenibile e consapevole.