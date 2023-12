Lunga sosta: Dove parcheggiare a Fiumicino aeroporto?

Viaggiare per lunghi periodi richiede un’organizzazione laboriosa, spingendo spesso a trascurare il trasporto e soprattutto il parcheggio auto. Se volete partire da Roma, il parcheggio in aeroporto di Fiumicino lunga sosta è la risposta alle vostre esigenze. Si tratta di un servizio pensato per i viaggiatori che desiderano lasciare la propria vettura all'interno dello scalo, approfittando di tariffe vantaggiose e di una gamma di servizi aggiuntivi per tutte le tasche.

Lasciare la macchina all’aeroporto di Fiumicino

L'aeroporto di Fiumicino mette a disposizione dei suoi viaggiatori due tipi di parcheggio per la sosta prolungata: il Lunga Sosta Coperto e il Lunga Sosta Scoperto. Entrambi questi parcheggi sono situati nelle vicinanze dei terminal e sono serviti da una navetta gratuita (ogni 5 minuti di giorno e 15 minuti in orario notturno, 365 giorni all’anno), che assicura una facilità di accesso all'aeroporto e meno stress nella ricerca di un posto.

Il Lunga Sosta Coperto conta oltre 1.700 posti auto coperti da pannelli fotovoltaici, che garantiscono una protezione dagli agenti atmosferici, oltre che un contributo alla sostenibilità ambientale. Il Lunga Sosta Scoperto dispone di oltre 2.000 posti auto scoperti, ad un costo ancora più basso, pensato per chi cerca la soluzione più essenziale. In entrambi i parcheggi, l'altezza massima consentita dei veicoli è di 2,50 metri.

Varie opzioni di parcheggio

Oltre ai parcheggi ufficiali della società Aeroporti di Roma, esistono anche altre opzioni di parcheggio per la lunga sosta nei pressi, che sono gestiti da operatori privati. Tra questi, vi segnaliamo Parclick, il portale di una società spagnola che vi aiuta a trovare un posteggio tra i propri affiliati in loco e ParkingMyCar, avanzato motore di ricerca parcheggio che consente una personalizzazione dei filtri di ricerca, permettendo di individuare tra una vasta gamma di partner commerciali il servizio di parcheggio a lunga sosta ideale per le tue esigenze specifiche.

Indipendentemente dal servizio di prenotazione utilizzato, la pratica di parcheggiare la propria auto in aeroporto per la lunga sosta spaventa per l’eventuale costo finale troppo esoso. In verità, la sosta lunga ha diversi vantaggi, sia in termini di sicurezza che di convenienza. Innanzitutto, si ha la tranquillità di lasciare la propria vettura in un luogo sorvegliato e controllato, che evita il rischio di furti, danni o multe. Inoltre, si ha la comodità di raggiungere l'aeroporto in pochi minuti, senza dover dipendere da mezzi pubblici o taxi cari e inaffidabili.

Oltre al parcheggio, i clienti che scelgono il servizio di lunga sosta possono beneficiare di una serie di servizi aggiuntivi, che rendono la loro esperienza ancora più piacevole e di valore. Tra questi, vi sono il lavaggio dell'auto, la ricarica elettrica, lo shuttle gratuito da e per il terminal aeroportuale, il voucher per il fast track ai controlli di sicurezza, il carrello bagagli a completa disposizione, la scontistica fruibile anche nei punti ristoro e nei negozi dell'aeroporto e molto altro ancora.

Per prenotare il proprio posto nel parcheggio per la lunga sosta ci sono diverse modalità a disposizione, ma in genere la più semplice e conveniente è tramite il sito web dell'aeroporto o quello dei parcheggi privati. In questo modo, si può scegliere il parcheggio, il periodo, il tipo di posto e il servizio desiderato con eventuali extra. Taluni parcheggi annoverano fra i metodi di pagamento anche l’addebito mediante Telepass all’uscita dalla struttura, per una maggiore praticità. In alternativa, si può prenotare anche per telefono, contattando il numero del parcheggio scelto, oppure direttamente in loco, al momento dell'arrivo, a seconda della disponibilità.

Come avete visto, il parcheggio in aeroporto di Fiumicino per la lunga sosta è una soluzione ideale per chi vuole viaggiare con tranquillità e risparmio, lasciando la propria auto in un luogo sicuro e conveniente. Non vi resta che scegliere il parcheggio che fa per voi e prenotare il vostro posto.