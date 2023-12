La pioggia di Nazer, inaugurata a Cerrione la mostra pittorica di Fausto Nazer curata da Claudia Ghiraldello FOTO

Giovedì 30 novembre presso il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” è stata inaugurata una mostra pittorica di dipinti curata da Claudia Ghiraldello e intitolata “La pioggia di Nazer”. Fausto Nazer, originario di Venasca di Cuneo, è conosciuto come ''pittore della pioggia'' dal momento che ha scelto di caratterizzare i suoi paesaggi con questo elemento naturale che da sempre lo ha attratto.

Quest'artista, che ha da poco chiuso una sua personale allo Spazio Miromesnil di Parigi ed è in partenza per Madrid, ha ricevuto, durante la sua carriera, premi e riconoscimenti. Recentissimo il premio conferitogli a Montepulciano in occasione dell'International Police Award Art Festival.

La mostra, arricchita nell'allestimento da ombrelli veri e ombrelli giocattolo, è stata inaugurata nell'occasione della cena di gala organizzata al castello di Cerrione dalla LILT Biella, realtà cui l'artista ha donato una delle sue opere, precisamente quella dal titolo “Tokyo e i suoi colori”, in olio su tela. L'esposizione potrà essere visitata il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, oppure su appuntamento, fino al 10 dicembre. Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.it 349 0848997.