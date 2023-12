Vuole far entrare il figlio in casa ma scivola a terra e non si rialza: incidente a Mongrando (foto di repertorio)

Si avvicina alla porta per far entrare il figlio in casa ma scivola a terra e non riesce più a rialzarsi.

È quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, 4 dicembre, a Mongrando: una volta scattato l'allarme, si sono portati sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, un pensionato di 76 anni, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri.