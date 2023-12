Non viene servito al bar, dà in escandescenza: sul posto i Carabinieri (foto di repertorio)

Scoppia la lite in un bar, arrivano i Carabinieri. È successo ieri in Valle Cervo: stando alle prime ricostruzioni, un uomo (in apparente stato di ubriachezza) sarebbe andato in escandescenza al rifiuto del titolare di servigli da bere. All'arrivo dei militari dell'Arma, la situazione è tornata alla normalità.