Viene fermato a Massazza per un controllo dai Carabinieri ma esibisce una patente contraffatta. Finisce nei guai un 33enne di origine straniera, residente nel Vercellese: stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo avrebbe mostrato nella serata del 2 dicembre un documento di guida, emesso apparentemente nel 2015 dalla Motorizzazione di Napoli.

Peccato però che il conducente non aveva mai conseguito il titolo di guida. Per questo motivo, è stato denunciato per guida senza patente e falsificazione.