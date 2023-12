È via tutto il giorno, torna a casa e la trova “visitata” dai ladri: furto a Biella (foto di repertorio)

È via tutto il giorno, torna a casa e la trova “visitata” dai ladri. È successo ieri, 4 dicembre, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero rovistato nella camera da letto e portato via denaro contante, ancora in fase di quantificazione. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.