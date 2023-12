Festa degli Auguri di Anap Biella Associazione Pensionati

Si è svolta la Festa degli Auguri organizzata da Anap Biella, l’associazione pensionati promossa dalla Confartigianato, un evento che si ripete puntualmente ogni anno in occasione delle festività natalizie.

Un momento piacevole durante il quale si sono incontrati tanti amici artigiani, commercianti e non meritatamente a riposo. “E’ un appuntamento a cui non dobbiamo rinunciare – ha detto Leonardo Cavaliere recentemente eletto Presidente di Anap – una giornata di riflessione sulle tematiche che riguardano il mondo degli anziani, ma anche un giorno di festa che ci consente di riapproppriarci di una socialita’ rimasta in sospeso per tanto tempo”. “i pensionati sono una risorsa per l’artigianato e per la società tutta perchè pilastri della famiglia e stimolo per le nuove generazioni”.