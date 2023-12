Biella, smarrita una letterina a Babbo Natale nei locali di Palazzo Pella: di chi è?

Mancano poche settimane a Natale e, come da tradizione, i bambini cominciano a scrivere la propria letterina all'indirizzo di Babbo Natale. Spesso, fanno l'elenco dei regali che vorrebbero ricevere e, se sono risultati buoni durante l'anno, il loro desiderio si avvera.

Ma in questi giorni un ragazzino ha perduto la propria letterina nei locali di Palazzo Pella, a Biella. Fortunatamente il personale comunale l'ha recuperata, in attesa di poterla restituire al legittimo proprietario. Chi l'avesse smarrita può recarsi allo sportello della Polizia Locale, nella sede comunale di via Tripoli 48, per riottenerla.