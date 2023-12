A Oropa la Festa dell'Immacolata Concezione con i mercatini di Natale

Per la Festa dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre l’Associazione Agro Montis organizza il Mercatino di Natale al Santuario di Oropa. Hobbisti e artigiani provenienti dal Biellese e non solo esporranno in vendita i propri manufatti: presepi, accessori in lana, in legno e tante originali idee regalo. Il mercatino si svolgerà nel primo piazzale del Santuario.

Alle 11, appuntamento davanti ai cancelli del Santuario con una guida esperta che accompagnerà i visitatori in una visita guidata alla scoperta del Santuario, del Museo dei Tesori, degli Appartamenti Reali, e della Cappella dell’Immacolata Concezione, recentemente restaurata. Alle 15.15 si svolgerà la tradizionale Processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione.

Da non perdere, la Basilica Superiore dove si trova la mostra permanente di presepi e di diorami provenienti da tutto il mondo. Presepi in legno scolpiti in Germania, composizioni realizzate con foglie di banano provenienti dall’Africa, fino ai coloratissimi presepi peruviani: i San Marcos, dipinti con fiori vivaci e contenenti innumerevoli figurine con scene religiose e profane.

Questo il programma:

ore 9-17: mercatino degli hobbisti nel primo piazzale del Santuario

ore 11: visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti reali dei Savoia e alla Cappella dell’Immacolata

ore 15.15: Processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione