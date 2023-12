Sciopero: oggi a rischio i servizi erogati dall'Asl Biella

Secondo quanto riportato dal Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, oggi martedì 5 dicembre 2023 sono stati proclamati i seguenti scioperi:

- Sciopero nazionale del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le Aziende ed Enti del S.S.N., compresi gli IRCCS, IZS, ARPA, le strutture di carattere privato e/o religioso convenzionate e/o accreditate con il S.S.N. ed i medici specializzandi, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ANAAO ASSOMED e CIMO FESMED per la giornata di martedì 5 dicembre.

- Sciopero nazionale degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico, afferente alle qualifiche contrattuali del Comparto Sanità, operante nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti della Sanità Pubblica Italiana, ivi compresi i territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano proclamato dall’Organizzazione Sindacale NURSING UP per la giornata di martedì 5 dicembre 2023.

Per i Servizi organizzati in turni l’astensione sarà da inizio primo turno a fine dell’ultimo turno.

Ha aderito allo sciopero la seguente Organizzazione Sindacale: COINA (Coordinamento Infermieristico Autonomo)

Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.