9° edizione di "Illumina novembre", Alcase: "Un successo"

"Illumina novembre" è la versione Italiana del Lung Cancer Awareness Month, che indica tutto il mese di Novembre come un momento speciale dell’anno da dedicare alle opere di sensibilizzazione sul cancro del polmone (maggiori informazioni più avanti nelle note). "Illumina novembre" ha visto la partecipazione di centinaia di città italiane, grandi e piccole, del sud e del nord della penisola, in un numero continuamente crescente. E, per la prima volta quest’anno, alle amministrazioni comunali si sono aggiunte la quasi totalità delle regioni italiane, il parlamento, nei due rami di camera e senato, e la presidenza del consiglio dei ministri.

Il momento clou di ILLUMINA NOVEMBRE è stata la serata del 18 novembre scorso quando storici palazzi, fontane e luoghi simbolo di ogni angolo del paese, illuminati di bianco , hanno manifestato la solidarietà delle pubbliche istituzioni verso le migliaia di persone che combattono, anche oggi, un cancro del polmone.

Promotore, come sempre, l’organizzazione no-profit Alcase Italia che ci ha riprovato, ancora una volta, con convinzione. Per almeno due buoni motivi: 1.) perché i malati e le loro famiglie ricevano comprensione e vicinanza e 2.) perché tutti sappiano che oggi è possibile scoprire un cancro del polmone nelle sue fasi iniziali di sviluppo e, comunque, curarlo più efficacemente che in passato.

L’edizione di quest’anno, la 9°, si è conclusa con l’illuminazione in bianco di oltre 12 palazzi di grandi istituzioni, nazionali e regionali, e con la partecipazione attiva della quasi la totalità delle città capoluogo di regione (18 su 20), della assoluta maggioranza dei capoluoghi di provincia (87 su 110) e di moltissimi altri centri abitati di medie e piccole dimensioni, spalmati su tutto il territorio nazionale (153 in tutto)... e, come già sottolineato, senza differenze fra nord e sud!

Tutte insieme queste realtà, dalla presidenza del senato al singolo cittadino che ha aderito personalmente alla campagna, hanno provato con convinzione a far sì che:

- cambi l’atteggiamento verso chi soffre di un cancro al polmone: non più distacco o, peggio, stigma e colpevolizzazione2, ma comprensione e vicinanza;

- sia conosciuta la vera realtà di una malattia che è così riassumibile: lo screening, grazie alla diagnosi precoce, è in grado di salvare migliaia di vite; esistono nuove terapie personalizzate capaci di rendere molto meno aggressivo un tumore inoperabile che spesso si cronicizza e convive, anche per anni, con il malato; le prospettive di guarigione completa sono mutate rispetto a quanto riportato in passato. La diagnosi di cancro al polmone non è più una sentenza di morte.

“Per parte nostra,” commenta la Presidente di ALCASE, la Prof.ssa Dea Anna Gatta, “non ci adageremo sui risultati ottenuti, ma rilanceremo ancora una volta, per la 10° volta, la nostra campagna ILLUMINA NOVEMBRE. Stimolando in tal modo politici, pubblici amministratori, imprenditori, liberi professionisti e comuni cittadini affinché sia sempre maggiore il loro coinvolgimento nella… “LOTTA GLOBALE AD OGNI SORTA DI ATTEGGIAMENTO NEGATIVO CHE CIRCONDI IL CANCRO DEL POLMONE”