La Scuola Primaria di Benna a lezione di pace con Carlos Palma

Carlos ha parlato di pace ai bambini raccontando alcune esperienze che ha vissuto in luoghi di guerra, nei quali è rimasto per oltre trent’anni ed ha proposto loro due attività da fare tutti i giorni per diventare costruttori di pace: il “Dado della pace”, sulle cui facce è scritta una frase da vivere nell’arco della giornata e il “Time out” per la pace, un minuto di silenzio in cui pensare alla pace alle 12 ora italiana contemporaneamente a milioni di altri bambini, ragazzi e adulti di tutto il mondo. Carlos ha poi proposto ai bambini di colorare a coppie alcuni mandala e di scrivere dietro al disegno un messaggio di pace; lui consegnerà questi mandala ai bambini dell’India da cui andrà a gennaio.