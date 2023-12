URP risponde, online il nuovo servizio della Camera di Commercio per l’invio di domande e segnalazioni

È online il nuovo portale “URP Risponde” della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: un servizio a disposizione di imprese e cittadini i quali, attraverso la compilazione di un form semplice e dinamico, potranno richiedere informazioni sui servizi dell’Ente ed inviare segnalazioni o suggerimenti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico risponderà direttamente alle richieste, inoltrando i quesiti relativi a tematiche più specifiche agli uffici competenti.

«Il digitale deve rendere più semplice la vita delle imprese» dichiara Gianpiero Masera, segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Non sempre è possibile snellire le procedure burocratiche, dati anche i vincoli normativi che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad osservare: molto, però, può essere fatto rendendo la gestione dei servizi telematica e quindi più fruibile e veloce, con un notevole risparmio di tempo. Questo principio vale sia per i progetti su larga scala sia per le esigenze più quotidiane, come la necessità di chiarimenti e informazioni, che da oggi potranno essere richieste e ottenute agevolmente grazie anche al nuovo canale URP Risponde».

Per inviare la propria richiesta occorre collegarsi al portale pno.servizionline.camcom.it: il servizio informativo è gratuito ed è necessaria l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Dal portale è inoltre possibile accedere liberamente alla prenotazione online di appuntamenti relativi a consulenze per l’apertura di nuove imprese, marchi e brevetti, carte tachigrafiche, protesti, rilascio di firma digitale e SPID, nonché alla piattaforma SARI, dedicata alle pratiche del Registro Imprese.Maggiori informazioni sul servizio possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio (urp@pno.camcom.it – telefono: 015.35.99.358/326).