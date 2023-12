Un Natale all’insegna dell’inclusione

Egregio direttore,

scrivo questa lettera per commentare un disagio che purtroppo colpisce ancora oggi molte persone, un percorso emotivo che spero porti ad un sogno quello “dell’inclusione”.

Ho conosciuto molte persone nell’arco degli anni, che hanno portato con sé e mi hanno trasmesso, un grande carico di vita e di umanità, vite capaci di raccontare ogni colore della propria esistenza, il loro vissuto. Capita però che, la loro voglia di condivisione venga offuscata da una sorta di timore ancestrale, un pregiudizio che talvolta non lascia respirare.

Molto spesso questo dolore fa molta fatica ad emergere al di fuori dal proprio contesto familiare, una paura che trova spazio nel comportamento di alcune persone che vedono nella malattia altrui, un prendere vita delle proprie paure.

Si parla spesso di questo termine “inclusione” il cui significato letterale è: inserimento all’interno di un insieme o di un gruppo, insomma il contrario di “esclusione”, tuttavia è necessario per chi si trova in una condizione di malattia un processo di maieutica,(di presa coscienza) ovvero della ricerca in sé stessi, facendo uscire il proprio dolore direttamente dalla propria anima.

Sarebbe meraviglioso creare un percorso di sensibilità capace di far crescere l’armonia e la condivisione, un po' come accadeva al tempo dei nostri nonni.

Condividere e rendere partecipe vuol dire anche crescere a livello umano e nello stesso tempo creare una comunità che a sua volta si convoglia nella speranza e nella ricerca.

Ecco è questo il mio personale regalo che vorrei per questo Natale, un dono speciale che sollevi l'animo a chi è più debole e tormentato e che illumini l'animo a chi invece, è estraneo al mondo della sofferenza ma ci si può accostare colloquiando serenamente ed abbracciando con più umanità il suo prossimo.